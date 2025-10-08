Sentite Failla: "Commisso non manderà via nessuno. Pradè ha speso male"
Fabrizio Failla, caporedattore di Rai Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di news.superscommesse.it commentando il momento difficile della Fiorentina in questo inizio di stagione: "Partiamo dal presupposto che Commisso non manderà via nessuno e che è assente per motivi di salute. Serve che Pioli passi al 4-4-2, unica ancora di salvezza per una squadra che fin qui non ha mai rimontato e né è mai riuscita a conservare un risultato di vantaggio.
La dirigenza? Ferrari è un professionista della comunicazione prestato al ruolo di direttore generale, mentre Pradè ha speso male i soldi della società".
La situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milionidi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiLa Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
