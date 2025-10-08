Sentite Failla: "Commisso non manderà via nessuno. Pradè ha speso male"

Sentite Failla: "Commisso non manderà via nessuno. Pradè ha speso male"
Fabrizio Failla, caporedattore di Rai Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di news.superscommesse.it commentando il momento difficile della Fiorentina in questo inizio di stagione: "Partiamo dal presupposto che Commisso non manderà via nessuno e che è assente per motivi di salute. Serve che Pioli passi al 4-4-2, unica ancora di salvezza per una squadra che fin qui non ha mai rimontato e né è mai riuscita a conservare un risultato di vantaggio.

La dirigenza? Ferrari è un professionista della comunicazione prestato al ruolo di direttore generale, mentre Pradè ha speso male i soldi della società".