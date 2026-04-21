Kean, recupero complicato. La Nazione: "Il ritorno può slittare al prossimo anno"
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Come riporta La Nazione, l’assenza di Moise Kean continua a pesare dopo diverse partite saltate tra Conference League e campionato.
Il problema alla tibia non accenna a risolversi in tempi brevi e, secondo quanto ha detto il fratello dell'attaccante viola, il rientro potrebbe slittare addirittura alla prossima stagione. Una situazione che preoccupa la Fiorentina sia dal punto di vista tecnico, dato il ruolo centrale dell’attaccante nel progetto, sia sotto il profilo economico: tra rendimento altalenante e infortunio, la sua valutazione di mercato è scesa rispetto alla clausola superiore ai 60 milioni, attestandosi intorno ai 40 milioni, senza al momento particolare interesse concreto da parte di altri club.
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