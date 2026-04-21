RFV Paolo Paganini: "Sarri-Fiorentina? Difficile ma non impossibile, ecco come"

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Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del possibile nuovo allenatore della Fiorentina: "Io lo sapete sono per Maurizio Sarri a Firenze, so che è difficile ma non è impossibile. Ero allo stadio per Fiorentina-Lazio, al di là del feeling col pubblico viola io ce lo vedrei bene lì. Sarri non vuole rivivere alla Lazio la stagione che ha vissuto, se non ci saranno unità di vedute con Lotito e Fabiani si potrebbe andare verso una separazione e così ecco che la porta della Fiorentina che si potrebbe aprire. Vanoli non ha fatto male certamente, per i numeri meriterebbe la conferma, ma nell'ottica di Fabio Paratici credo ci sia il desiderio di scegliere lui il prossimo allenatore, si sono fatti i nomi di Enzo Maresca e di Fabio Grosso, sono profili interessanti per una Fiorentina che è una società solida e può puntare ad allenatori di un certo livello. Poi certo per Maresca le possibilità che vegna a Firenze ora come ora sono poche. La pista concreta per me adesso porta a Grosso, uno che è cresciuto come tecnico delle giovanili della Juventus quando c'era Paratici. Credo che il nuovo Ds della Fiorentina voglia mettere le basi su un progetto ambizioso ma voglia puntare su allenatori che conoscono il campionato italiano, la priorità andrà a un tecnico della Serie A".

E sui due centravanti viola, Moise Kean e Roberto Piccoli, ha detto: "Sicuramente Kean ha mercato all'estero e all'Italia. Il Napoli, con Lukaku in partenza, vede in Kean l'obiettivo primario, stessa cosa il Milan. E coi soldi della sua cessione la Fiorentina può rinforzare tutta la rosa. Su Roberto Piccoli dico che comunque sia è un giocatore che può rimanere nella rosa della Fiorentina. Puoi avere due attaccanti di peso. Poi quest'anno qualche attenuante ce l'ha. L'anno della Fiorentina è particolare, fosse arrivato con Palladino magari, chissà... io gli darei ancora una chance".