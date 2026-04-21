Calamai: "Che fare con Piccoli? Minusvalenza da prendere in considerazione"
Nel consueto appuntamento del mattino con il Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dei temi di casa Fiorentina dopo il pareggio per 1-1 di ieri in casa del Lecce: "È inutile soffermarsi troppo sulla partita di ieri. La Fiorentina sta planando verso una salvezza che non è una conquista, una vittoria o un titolo di merito. Io vado più a vedere i singoli e gara dopo gara fatico a dare un abito chiaro a Piccoli.
È stato un invenstimento importantissimo della scorsa estate, tra i più onerosi della storia viola. Che fare ora con lui? L'ideale sarebbe venderlo, ma nessuno può darti, calcolando gli ammortamenti già fatti, quei 22/23 milioni che permetterebbero ai viola di non fare una minusvalenza. Alle volte però quest'ultima potrebbe essere menon dolorosa di sviluppare un progetto tecnico che sembrerebbe non avere futuro in maglia viola".
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