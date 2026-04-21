Giudice sportivo conferma squalifica di Pongracic, 10mila euro di multa al Lecce
Nel consueto comunicato del giudice sportivo trova conferma la squalifica di Marin Pongracic, ammonito ieri durante la partita con il Lecce, che dunque salterà la gara con il Sassuolo. Per lo stesso motivo salterà il prossimo turno anche Tiago Gabriel, che ieri sera ha segnato il gol del pari giallorosso. Un turno di stop anche per Karlstrom dell'Udinese. Nel Sassuolo squalificato Luca Nicola Traggiai dello staff medico che dunque non sarà al Franchi.
Tra i club due maxi ammende per Lecce e Napoli. Ecco le motivazioni:
"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella "zona cuscinetto" e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
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