Trevisani: "De Gea è da cambiare, ieri sul gol commette il solito errore. Gud, che delusione!"

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Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha parlato a Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio in onda su Youtube commentando il pareggio della Fiorentina a Lecce e le prospettive future dei viola. Queste le sue parole: "Al netto di qualche miglioramento non si sono visti cambiamenti strutturali notevoli. Io di questa squadra cambierei tanto. Cambierei il portiere, visto che a Lecce la Fiorentina prende l'ennesimo gol di testa perché per l'ennesima volta De Gea non esce. Certo sbaglia anche Ndour che si perde Tiago Gabriel ma un portiere che non esce mai è un portiere piuttosto rilevante. Io prenderei Fagioli e gli costruirei attorno la Fiorentina. Poi puoi scegliere se tenere Solomon che a me piace tantissimo, Parisi che ha fatto bene nel girone di ritorno e tenere Dodo se non se lo compra nessuno.

La difesa va cambiata, il portiere come detto va cambiato ma la mia delusione resta Gudumundsson. Io non mi aspettavo quello visto a Genova ma neanche questo giocatore qui che ieri ha perso tutti i primi palloni toccati. I viola vivono di Mandragora e delle sue giocate in mezzo al campo, dei guizzi di Fagioli e di qualche gol di Kean e Piccoli oltre a quelli degli esterni. La sentenza poteva scuoterlo in quel periodo, una volta chiusa mi aspettavo giocate e leadership perché tecnicamente lui con Fagioli è il leader tecnico della squadra. Non si è mai acceso per più di dieci minuti, avevo grandi aspettative e mi sono sbagliato. Non è un giocatore di altissimo livello".