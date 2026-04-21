Il punto sulla panchina Viola: per Sky quello di Grosso è il nome più credibile

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Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto a Sky Sport sul futuro della panchina della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Dei nomi usciti il più credibile credo che possa essere quello di Fabio Grosso. C'è un ottimo feeling con Paratici, i due hanno già lavorato insieme alla Juventus, sta facendo benissimo a Sassuolo e Firenze potrebbe essere uno step successivo per la sua carriera. Maresca? Non credo, penso che lui possa aspettare il Manchester City perché designato a succedere a Guardiola quando Pep abdicherà.

Su Sarri invece è da capire quanto il feeling con Paratici sia forte per vedere se lo vorrà riprendere dopo averlo avuto alla Juventus. Mourinho non penso sia un'opzione. Altri nomi dall'estero? Paratici ha lavorato tanto li e potrebbe tirare fuori qualche sorpresa. Salvo poi che non rimanga Vanoli".