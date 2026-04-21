RFV Fabrizio Berni non ha dubbi: "Grosso il profilo ideale, meglio dei soliti vecchi nomi"

vedi letture

Fabrizio Berni, ex difensore e tifoso della Fiorentina, ha parlato della situazione viola dopo il pareggio contro il Lecce nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "La stagione rimane una delusione su tutta la scala. Mi auguro che Paratici faccia un grande repulisti. A eccezione di De Gea, chiunque può andar via, non sarebbe un dramma nemmeno perdere uno come Nicolò Fagioli perché una squadra come questa ha delle lacune evidenti, che possono essere tecniche o temperamentali.

Più che preoccuparmi dell'allenatore mi preoccuperei della rosa. Vanoli ha fatto quello che doveva fare, per quanto riguarda le mie aspettative se resta non sarei deluso, ma andrei oltre i soliti nomi. Il mio profilo preferito è quello di Fabio Grosso, un ragazzo che mi piace sia per come allena sia per come si pone, se venisse lui sarei uno dei più grandi supporter, ha fatto bene col Frosinone e col Sassuolo. Piuttosto che i nomi di esperienza ma già provati punterei su di lui, anche vedendo quello che è successo con Pioli. Poi Paratici lo conosce molto bene dai tempi della Juventus. Poi adesso Grosso inizia ad avere tanta esperienza, per quello che deve fare la Fiorentina è una figura più che presentabile".