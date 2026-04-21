Thauvin rivela: "La scorsa estate potevo andare alla Fiorentina. Ora sono felice al Lens"

vedi letture

Florian Thauvin, fantasista 32 francese del Lens secondo in classifica in Ligue 1, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe nel corso della quale è tornato anche sullo scorso mercato estivo e sulla possibilità di passare alla Fiorentina dall'Udinese: "Non vedo perché non dovrei restare qui. Poi nel calcio è sempre difficile fare progetti.

L'estate scorsa era previsto che rimanessi all'Udinese o che andassi alla Fiorentina, e alla fine non è successo né l'uno né l'altro; sono finito al Lens. Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene".