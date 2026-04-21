RFV Bongiorni: "Darei spazio a qualche Primavera. Braschi può essere il Pio Esposito dei viola"

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Antonio Bongiorni, storico osservatore e talent scout, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola AmoreMio" per commentare la parole pronunciate ieri sera da Paolo Vanoli sulla possibilità di far giocare dei prodotti della Primavera nell'ultima parte di stagione ("Mi dà noia il discorso 'Adesso mettiamo i giovani'. Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, ha detto Vanoli): "Quando si parla di giovani bisogna aver ein testa una distinzione importante. A inizio stagione ci sono sempre dei ragazzi che sono in rampa di lancio e si sa che possono essere valorizzati. Lui intende fare distinzione tra questi calciatori e altri pescati adesso dalla Primavera.

Poi serve il momento giusto per metterli durante la stagione. Ci sono tre-quattro ragazzi che possono essere valorizzati, per me utilizzarli in questo ultimo mese potrebbe essere una buona idea. Un mese e mezzo fa era molto difficile mettere in campo qualche giovane, adesso può essere l'ideale. Braschi può fare il Pio Esposito della situazione, magari poi dopo questa stagione può andare a fare un anno in B proprio come ha fatto Pio".

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