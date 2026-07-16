Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domattina alle 7

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Riprenderanno domani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?" la coppia formata da Niccolò Righi e Francesco Benvenuti mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con Tommaso Loreto e Luis Laserpe mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta dello speciale mercato "Nick&Nick" con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con Chiara Bevilacqua e i suoi ospiti. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà ad Alessandro Di Nardo e al suo "Quasi ufficiale" tenervi compagnia e subito dopo a "Icché t'ha' perso" (questo dalle 20 alle 21).

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