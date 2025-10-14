Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: diretta dalle 7, ecco il palinsesto

Riparte oggi, martedì 14 ottobre 2025, il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 7:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 9:00 arriverà "C'è Polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Alessandro Di Nardo e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Andrea Giannattasio e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 andrà in onda "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:45 "Calciopiù on Air". Dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", nuovo format in collaborazione con RTV38.

