RFV Calamai: "Questa vittoria serve anche per Paratici: sia annunciato domani"

Intervenuto a Radio Firenzeviola al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro l'Udinese, Luca Calamai si è espresso così: "Io ero ottimista già ieri: ci si è messa anche la sfortuna in questa stagione e finalmente oggi abbiamo avuto un colpo di fortuna grazie alla follia di Okoye, completamente fuori di cervello. Poi è venuta fuori una partita normale. Tiriamo un gran sospiro. Ora mi auguro che già domani venga annunciato Paratici per dare continuità a questo risultato importante, così che il nuovo dirigente possa andare a bussare alle porte di qualche giocatore importante. Oggi puoi essere un pochino più attrattivo ed è importante per fare mercato.

Ora non si faccia i fiorentini perché non siamo certo già salvi, noi siamo sempre molto estremi. Non voglio partecipare al giochino di chi dice "finalmente si gioca a 4": l'espulsione ha indirizzato la gara. Ma l'aspetto importante è che la squadra oggi ha girato sia davanti che dietro. Non siamo a nulla ma almeno abbiamo trovato il pianerottolo. Il percorso resta molto lungo".