RFV Giorgetti: "Siamo ultimi, ma è un primo passo. Fa effetto dirlo: la Fiorentina ha vinto"

vedi letture

Intervenuto a Radio Firenzeviola al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro l'Udinese, questa è stata l'analisi di Angelo Giorgetti: "Pazzesco, aspettavo a gloria un giorno in cui non dire sempre le stesse cose. La Fiorentina ha vinto, fa quasi effetto dirlo. Oggi è perfino difficile trovare il motivo perché ce ne sono tanti. Forse anche lo scossone fuori dal campo? Qualcosa è successo, al di là del fatto che l'Udinese ha giocato in 10. Ma soprattutto non abbiamo visto il 3-5-2 ma qualcosa di strano, con Parisi che faceva l'esterno destro. Almeno è stato qualcosa di nuovo visto che il 3-5-2 aveva ammorbato tutti. Mettiamoci tutto nel calderone ma ricordiamoci che la Fiorentina è sempre ultimissima, quindi è solo il primissimo passo verso qualcosa che tutti auspichiamo".

Come si gestisce questo momento?

"Si riparte con un po' più di autostima perché la Fiorentina può vincere. Questa partita è stata particolare, ma in questo momento più che gestire si tratta di iniziare a crederci, credere che qualcosa di diverso sia possibile. Può essere un inizio per cominciare a crederci. Per quanto riguarda l'arrivo di un nuovo dirigente come Paratici, magari non è stato decisivo oggi ma un po' di effetto c'è stato. Poi vedremo quali poteri avrà".