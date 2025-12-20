Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola, seguile con noi!
Proseguono le dirette per Radio Firenzeviola che non si ferma neanche alla vigilia della sfida della Fiorentina contro l'Udinese in programma domani sera al Franchi. In onda ora ci sono Dimitri Conti con Anna Dini, poi dalle 18 alle 19 riecco "Tutti in campo", seguito da "100 anni di Passione viola", a cura del Museo Fiorentina. Dalle 20 alle 20:50 "Made in Viola", la trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera, dalle 21 invece insieme a RTV38 va in onda Extra Viola.
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
