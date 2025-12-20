Iniziano le dirette di Radio Firenzeviola: seguile con noi! Il palinsesto

Oggi alle 14:00
di Redazione FV

Iniziano le dirette per Radio Firenzeviola che non si ferma neanche alla vigilia della sfida della Fiorentina contro l'Udinese in programma domani sera al Franchi. Le dirette oggi inizieranno alle ore 14 con Francesco Benvenuti in studio per due ore. A seguire ci saranno Dimitri Conti con Anna Dini, poi dalle 18 alle 19 riecco "Tutti in campo", seguito da "100 anni di Passione viola", a cura del Museo Fiorentina. Dalle 20 alle 20:50 "Made in Viola", la trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera, dalle 21 invece insieme a RTV38 va in onda Extra Viola.

