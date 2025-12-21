Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 15
Nuova giornata di dirette per Radio FirenzeViola, con in programma oggi alle 18:00 la sfida tra Fiorentina e Udinese al Franchi. Le dirette oggi inizieranno alle ore 15 con Fabio Ferri in studio per due ore. A seguire ci sarà il pre partita con "Se fosse sempre domenica" dalle 17 e Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua come sempre vi terranno compagnia e vi racconteranno la gara fino al post gara. Con tutte le voci dei protagonisti e la radiocronaca della partita con i nostri inviati al Franchi.
La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulodi Tommaso Loreto
2 Oggi Fiorentina-Udinese, partita-verità: Vanoli passa a quattro dietro, Ranieri può fare il terzino
FirenzeViolaOggi Fiorentina-Udinese, partita-verità: Vanoli passa a quattro dietro, Ranieri può fare il terzino
Alberto PolverosiCommisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
