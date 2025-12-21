Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 15

Redazione FV

Nuova giornata di dirette per Radio FirenzeViola, con in programma oggi alle 18:00 la sfida tra Fiorentina e Udinese al Franchi. Le dirette oggi inizieranno alle ore 15 con Fabio Ferri in studio per due ore. A seguire ci sarà il pre partita con "Se fosse sempre domenica" dalle 17 e Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua come sempre vi terranno compagnia e vi racconteranno la gara fino al post gara. Con tutte le voci dei protagonisti e la radiocronaca della partita con i nostri inviati al Franchi.

