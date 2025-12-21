Radio FirenzeViola, iniziato l'avvicinamento a Fiorentina-Udinese

Radio FirenzeViola, iniziato l'avvicinamento a Fiorentina-UdineseFirenzeViola.it
Oggi alle 15:20Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nuova giornata di dirette per Radio FirenzeViola, con in programma oggi alle 18:00 la sfida tra Fiorentina e Udinese al Franchi. In diretta ora c'è Fabio Ferri, che resterà in studio per due ore. A seguire ci sarà il pre partita con "Se fosse sempre domenica" dalle 17 e Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua come sempre vi terranno compagnia e vi racconteranno la gara fino al post gara. Con tutte le voci dei protagonisti e la radiocronaca della partita con i nostri inviati al Franchi.

Clicca qui per seguire la diretta