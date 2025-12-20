RFV Rossitto: "Ora servono gli uomini e il gruppo. La maglia viola è pesante"

Fabio Rossitto, doppio ex di Fiorentina e Udinese, ha parlato quest'oggi a Radio FirenzeViola, queste le sue dichiarazioni: "Ci sono sprazzi di partite dove si vede che la squadra è una buona squadra. Ero fiducioso prima di Sassuolo. Non ho dubbi sull'aspetto tecnico, il problema ora è tutto mentale e di gruppo nel non vedere l'obbiettivo e avere addosso tanta paura e tensione. In un momento di gradne stress così non riesci a capire la strada qual'è. Ci vuole un episodio che faccia svoltare. La Fiorentina è una delle cose più belle del mondo ma quando le cose vanno male la maglia inizia a pesare

Sul valore della rosa: "Adesso presi uno per uno questi giocatori e messi in squadre che vanno bene anche loro avrebbero anche un altro modo di giocare. Ora si vede poco. Kean quest'anno fa fatica a ritrovarsi e anche a calciare in porta. Manca un regista classico? Forse si, ma poi per il resto ci sono tutti i giocatori per fare un buon campionato. Ora però conterà di più il gruppo e l'uomo dell'aspetto tecnico e tattico. Io non posso pensare che qualcuno si tiri indietro".

