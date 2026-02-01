Radio FirenzeViola in diretta da Milano: al via lo speciale mercato "Chi si compra?"

vedi letture

Novità importante nella programmazione odierna di Radio FirenzeViola. Al via in questi minuti, fino alle 20, andrà infatti in onda l'edizione speciale della trasmissione "Chi si compra?", con Pietro Lazzerini e Niccolò Santi, oltre che la partecipazione di Dario Baldi e tanti altri ospiti, collegati direttamente da Milano, dall'Hotel Sheraton. Vi racconteremo così tutte le ultime news di calciomercato sulla Fiorentina a poco più di 24 ore dalla chiusura della sessione invernale di trasferimenti. A seguire dagli studi di Firenze un'ora e mezzo di approfondimento e discussioni con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti con "Domenica Viola". Potrete seguire la trasmissione in visual sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Per ascoltarci, clicca qui!