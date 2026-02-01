FirenzeViola Verso il gran finale del mercato: in arrivo Rugani, Gosens nel mirino del Nottingham, i viola valutano Zappa

Rugani a completare una difesa dalla quale se ne sono andati prima Viti e poi Pablo Marì, ma nelle ultime ore di trattative sarà il caso di tenere i fari ben accesi sia su Fortini che su Gosens. Le voci filtrate da Milano, dalla serata di ieri, raccontano di un'accelerata praticamente decisiva per il prestito dalla Juventus del centrale con un riscatto da 2 milioni (e contratto fino al 2028) da considerarsi obbligatorio a fronte della salvezza dei viola, ma pure di un'incertezza che riguarda entrambi gli esterni.

Il quarto centrale

Insomma salvo sorprese sarà Rugani il quarto centrale a disposizione di Vanoli, profilo da inserire nel terzetto composto da Pongracic, Comuzzo e Ranieri e che, almeno sul piano dell'esperienza, sembra poter già avanzare pretese da titolare. Se e quanto Rugani potrà rassicurare un reparto oggi in grande affanno è storia che il campo racconterà nelle prossime settimane, anche al netto dell'infortunio rimediato a metà dicembre (LEGGI QUI), di certo sul tavolo del mercato invernale restano le difficoltà per convincere altri profili, come Dragusin o Disasi per i quali non sono mancate le avances ma che alla fine non si sono rivelati raggiungibili

La Roma su Fortini e i dubbi su Gosens

Ma sul fil di lana dell'ultimo giorno potrebbero esserci sorprese anche in uscita, non solo su Fortini del quale si è parlato molto in questo gennaio. Per lui resiste l'interesse della Roma i cui 11 milioni offerti non sono però sufficienti a convincere la Fiorentina, motivo per il quale un ulteriore rilancio dei giallorossi è da tener presente e fattore che ha portato i viola a interessarsi del cagliaritano Zappa, già nel mirino pure del Napoli. D'altronde gli occhi messi su un esterno potrebbero preludere pure a una partenza di Gosens, non più considerato incedibile, e adesso nel mirino del Nottingham Forest.

Il resto delle uscite

Da qui alle 20:00 di oggi, ultimo momento di un mercato invernale come da prassi sonnolento fino a qualche giorno fa, toccherà poi alle altre uscite, come quella di Kouamè o come quella di un Sabiri che dopo esser stato sotto osservazione del Genoa ora può interessare all'Empoli. Operazioni di contorno, che chiudono una finestra invernale non priva di difficoltà, l'ultima prima dell'avvento di un nuovo ds come Paratici che ha certamente seguito da lontano ogni mossa prima di presentarsi al Viola Park per avviare (speriamo) una nuova fase di vita del club di Commisso.