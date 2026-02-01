RFV Tramezzani: "A Napoli pagati errori di marcatura e chiusura preventiva. Su Fagioli..."

Il tecnico Paolo Tramezzani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare anche della sconfitta a Napoli della Fiorentina: "Il primo tempo ho visto una squadra remissiva merito del Napoli, nella ripresa meglio ma ha pagato gli errori di marcatura e di chiusura preventiva degli spazi. A me Pongracic piace se sta bene fa benissimo ma ha sofferto tantissimo sull'attaccante del Napoli che è bravo, se l'alternativa è Ranieri uno di carisma ed esperienza sarebbe di aiuto alla squadra, ma in questi momenti di difficoltà tutta la squadra deve compattarsi e schermare le giocate del Napoli a centrocampo, frequenti soprattutto nel primo tempo".

Un giudizio sull'operato di Vanoli? "La posizione attuale della Fiorentina e tutto quello che è successo ha diversi responsabili. Vanoli ha fatto un buon lavoro che si è intravisto ma sapevo che non sarebbe stato facile cambiare la testa della squadra e l'inerzia della stagione. Pesa ancora tanto nella testa dei giocatori l'inizio della stagione e la classifica, ma la Fiorentina ha tutto per venirne fuori anche se sono stagioni complicate, per ripartire poi con una nuova verve".

Fagioli ha qualità ma dà poca copertura, gli serve un compagno accanto? "Potrebbe essere Brescianini ad aiutarlo una volta integrato nella squadra, ieri Fagioli ha fatto veramente fatica con Elmas, si è dovuto abbassare nella ripresa per far venire la sua geometria. Ma intorno a lui devono crescere gli altri".

Ascolta l'intervista completa dal podcast