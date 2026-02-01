No di Rugani alla Fiorentina. Per Sportitalia il giocatore aprirebbe solo alla Lazio

Continua la ricerca in queste ultime ore di mercato per la Fiorentina di un difensore centrale. Il club viola infatti sta cercando di regalare un rinforzo per il reparto arretrato a mister Paolo Vanoli e, stando a quanto riportato da Sportitalia, avrebbe effettuato nella notte un nuovo tentativo con Paratici per portare a Firenze Daniele Rugani. Il centrale bianconero però avrebbe rifiutato la destinazione e tra le varei richieste che ha ricevuto lascerebbe Torino solamente per la Lazio.