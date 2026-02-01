Sky annuncia: su Gosens c'è il Nottingham Forest. Lavori in corso

Sky annuncia: su Gosens c'è il Nottingham Forest. Lavori in corsoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:06Primo Piano
di Redazione FV

Il Nottingham Forest sta prendendo informazioni su Robin Gosens: è questa l'indiscrezione di mercato che arriva in queste ore da Gianluca Di Marzio. L'esperto di mercato di Sky dunque dà conto di un interessamento della squadra inglese per il tedesco, che potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso di questa finestra invernale.