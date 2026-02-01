Calciomercato

Rugani, riscatto fissato a 2 milioni: se resterà in viola, contratto fino al 2028

Rugani, riscatto fissato a 2 milioni: se resterà in viola, contratto fino al 2028
Oggi alle 19:10
Redazione FV
dal nostro inviato a Milano - Niccolò Santi

La Fiorentina nelle prossime ore è pronta a vestire di viola Daniele Rugani. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, al centrale difensivo - che dovrebbe trasferirsi alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo condizionato - verrà fatto sottoscrivere in caso di futura permanenza in viola dopo la fine di questa stagione un contratto fino al 2028. La cifra del riscatto si dovrebbe aggirare attorno ai 2 milioni di euro.