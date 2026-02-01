Radio FirenzeViola, riprendono le dirette anche di domenica: il programma di oggi
FirenzeViola.it
Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Fiorentina-Cagliari, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore saranno Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", fino alle 18. Poi dalle 18 alle 20 spazio a Pietro Lazzerini e Niccolò Santi che, direttamente da Milano, vi terranno compagnia raccontandovi tutte le ultime di mercato in casa viola a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. Infine alle 20 ecco "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicinodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Copertina
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com