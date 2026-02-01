Radio FirenzeViola, edizione speciale di "Chi si compra?": in diretta alle 18 da Milano
FirenzeViola.it
Novità importante nella programmazione odierna di Radio FirenzeViola. Oggi alle ore 18 andrà infatti in onda l'edizione speciale della trasmissione "Chi si compra?", con Pietro Lazzerini e Niccolò Santi, oltre che la partecipazione di Dario Baldi e tanti altri ospiti, collegati direttamente da Milano, dall'Hotel Sheraton. Vi racconteremo così tutte le ultime news di calciomercato sulla Fiorentina a poco più di 24 ore dalla chiusura della sessione invernale di trasferimenti. Potrete seguire la trasmissione in visual sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.
Radio FirenzeViola
