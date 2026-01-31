RFV Giorgetti: "Vanoli è tornato in crisi. La Fiorentina l'ha capito per cosa lotta?"

vedi letture

A caldo dopo la partita giocata dalla Fiorentina contro il Napoli, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così a Radio Firenzeviola: "La Fiorentina dà sempre la sensazione di una squadra che non sa di lottare per la salvezza. Ma l'hanno capito o no? Le occasioni ci sono anche state, ma questa squadra manca nei momenti decisivi. Non vorrei che Vanoli dica ancora che manca cattiveria. Per me questa cosa resta un mistero. Sul secondo gol perché nessuno è andato a raddoppiare? Sono errori gravissimi per una squadra di Serie A".

Come valuta Vanoli?

"Il centrocampo della Fiorentina nel primo tempo io non l'ho capito. Parla di equilibrio e poi mette un centrocampo del genere. La Fiorentina è stata in grande difficoltà nel primo tempo perché a livello di gioco non aveva aggressività. Vanoli è tornato in crisi dopo le tre partite buone. Non riesce a motivare questa squadra".

Ma è giusto che la Fiorentina giochi così?

"Io resto convinto che per salvarsi serva comunque il gioco. Io non so se ci sia bisogno di uno come Ballardini, ho solo la sensazione che a questa Fiorentina manchi un po' tutto anche a livello societario. Perché oggi nessuno valuta se l'allenatore si sta comportando nella maniera giusta su tanti aspetti".