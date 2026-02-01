Radio FirenzeViola in diretta fino a stasera alle 21.30: ora "Viola Weekend"
Riprendono ora, alle ore 14, i programmi in diretta di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Fiorentina-Cagliari, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte, in particolare di mercato. Nelle prime due ore saranno Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", fino alle 18. Poi dalle 18 alle 20 spazio allo speciale "Chi si compra" in diretta direttamente da Milano con Pietro Lazzerini e Niccolò Santi pronti raccontandovi tutte le ultime di mercato in casa viola a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. Infine alle 20 alle 21.30 ecco "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.
Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicinodi Tommaso Loreto
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
