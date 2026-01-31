Radio FirenzeViola, riparte la diretta: il programma di oggi con Napoli-Fiorentina
Riprendono alle ore 13 le dirette di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi passo dopo passo Napoli-Fiorentina. Si parte con "Tutti in campo", trasmissione per il sociale con il mitico Benzivendolo e i suoi ospiti, fino alle 14. A quel punto ecco "100 anni di passione viola", che ripercorre la storia della maglia gigliata in collaborazione col Museo Fiorentina. Dalle 15 c'è invece il "Viola Weekend", con Niccolò Righi e Anna Dini, fino alle 17. Quando scatterà l'ora di "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue la partita con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio, mentre dal Maradona sarà la voce di Andrea Giannattasio a raccontarvi la gara, con ampio pre e post match.
È una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadradi Alberto Polverosi
2 Napoli prima del futuro, ma le conferme di Commisso stridono con i risultati. Al Maradona c'è Piccoli dal 1'
FirenzeViolaFiorentina, a Napoli stress test per una difesa ancora in attesa da nuova benzina dal mercato
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
