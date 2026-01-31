Radio FirenzeViola, riparte la diretta: il programma di oggi con Napoli-Fiorentina

vedi letture

Riprendono alle ore 13 le dirette di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi passo dopo passo Napoli-Fiorentina. Si parte con "Tutti in campo", trasmissione per il sociale con il mitico Benzivendolo e i suoi ospiti, fino alle 14. A quel punto ecco "100 anni di passione viola", che ripercorre la storia della maglia gigliata in collaborazione col Museo Fiorentina. Dalle 15 c'è invece il "Viola Weekend", con Niccolò Righi e Anna Dini, fino alle 17. Quando scatterà l'ora di "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue la partita con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio, mentre dal Maradona sarà la voce di Andrea Giannattasio a raccontarvi la gara, con ampio pre e post match.

Per ascoltarci clicca qui!