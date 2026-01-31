RFV Calamai: "Paratici? È come se per un compleanno lo chef arriva a fine serata"

Luca Calamai commenta così a caldo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli a Radio Firenzeviola: "Alla fine se la pareggiavi ci poteva anche stare, e allora sembra che siamo troppo critici. Ma il problema è che contro le grandi la Fiorentina fa risultati importanti, poteva vincere anche con Lazio e Milan, ma poteva anche perdere. Con il Napoli poteva pareggiare, ma ha perso. Poi con le piccole non fa mai risultato. Come fai a pensare che il bicchiere sia mezzo vuoto? Però siamo in calando. Hai fatto peggio al Maradona. Dopo la partita con il Cagliari mi aspettavo che il giorno dopo arrivasse un difensore centrale. Però è inspiegabile".

Cosa?

"Che un uomo esperto come Paratici abbia portato questa Fiorentina al 31 gennaio senza un difensore. Mi viene da pensare che non sia lui a fare il mercato perché è un errore troppo grave. E non mi parlate di Rugani, perché non è un leader. Se Paratici non è protagonista di questo mercato mi sta bene, ma se è il responsabile del mercato della Fiorentina è partito malissimo. Ha 48 ore per farmi cambiare idea. Se è una consulenza affettuosa allora è folle. È come se per la cena del mio compleanno ho affittato uno chef stellato ma arriva solo a fine serata, quando se ne sono andati via tutti".