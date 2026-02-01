Calciomercato Fatta per Rugani alla Fiorentina: prestito con obbligo condizionato

È fatta per Daniele Rugani alla Fiorentina. Il difensore della Juventus è il prescelto per rinforzare la retroguardia, tanto che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it c’è già l’accordo tra le società sulla base del prestito con obbligo condizionato alla salvezza. I contatti si sono intensificati nelle ultime ore. In un primo momento il classe ’94 non era convinto del prestito secco offerto dai viola, quindi ha avuto le garanzie che cercava.

Ad ogni modo la trattativa è praticamente definita: c'è stata la volontà di tutti di arrivare alla fumata bianca. Le parti si sono riaggiornate per provare a dare la svolta totale a un'operazione avviata da qualche giorno. Proprio oggi la Fiorentina ha deciso di puntare tutto su Rugani, non a caso avrebbe già raggiunto tutti gli accordi del caso.