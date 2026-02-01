Sky, su Zappa avanza la Fiorentina: Di Lorenzo non si opera, il Napoli rinuncia

Cambiano gli scenari per Gabriele Zappa, difensore esterno che può fare anche il centrale del Cagliari. Su di lui ci sono Napoli e Fiorentina. Il primo sembrava più avanti in virtù del grave infortunio di Di Lorenzo; nelle ultime ore però il terzino azzurro sembra meno grave del previsto e soprattutto non dovrebbe essere necessaria l'operazione così il Napoli, che voleva Zappa in prestito secco per sostituirlo, formula che non convinceva il Cagliari, sta riflettendo se rimanere con i suoi esterni già in rosa. Via libera, in questo caso, alla Fiorentina che offrirebbe invece un prestito con obbligo di riscatto alla salvezza. 