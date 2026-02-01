FirenzeViola Primavera adesso 3ª: ma febbraio mette in paio due chance di riscatto

Il gol di Zaia incassato ieri al 92’ - che ha costretto la Fiorentina Primavera a lasciare due punti sul campo del Torino a tempo scaduto - e il successo ottenuto oggi dalla Roma sul campo del Lecce (0-3 per la squadra dell’ex viola Guidi) è costata la testa della classifica a Trapani e soci, che adesso si trovano al terzo posto in graduatoria a quota 39 punti, al pari del Parma (secondo per differenza reti) e alle spalle dei giallorossi, adesso al primo posto con 40 lunghezze.

Per i baby viola, che ieri hanno ritrovato bomber Braschi (che coi granata ha realizzato il dodicesimo gol stagionale), la stagione è ancora lunga e la volontà è quella di lottare al meglio su tutti i fronti: sabato prossimo, alle 15, la formazione di Galloppa ospiterà infatti al Viola Park il Napoli mentre l’11 febbraio, a Sassuolo, andranno in scena i quarti di finale di Coppa Italia contro i neroverdi. Due gare dove la Fiorentina vuole assolutamente fare la voce grossa.