Radio Firenzeviola, il palinsesto di oggi: le dirette iniziano alle 8

Riprendono oggi alle 8 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento.

Si parte come con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze”. Dalle 10 alle 12 spazio poi a Pietro Lazzerini e Dimitri Conti ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci. Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16 alle 17 in studio ci saranno "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Righi. Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi e Stefano Prizio per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19.

