Radio FirenzeViola, in onda ora c'è "Firenze in campo"
FirenzeViola.it
Anche oggi, domenica 7 dicembre, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. In onda ora ci sono Chiara Andrea Bevilacqua e Anna Dini con "Firenze in campo". Poi scatterà il "Viola Weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Mentre a chiudere la giornata alle ore 18:00 ci sarà "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.
Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessunodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Copertina
Fiorentina: "Solidarietà a giocatori e famiglie minacciati. Garantiremo misure necessarie per la sicurezza"
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com