RFV Vitale: "Via la fascia a Ranieri. Commisso? Dei fiorentini non gli importa nulla"

Durante "Palla al Centro", in onda oggi dalle 11 alle 13 su Radio FirenzeViola, l'ex dirigente Pino Vitale ha parlato di tutto quel che riguarda la Fiorentina. A partire da ciò che è successo sabato a Reggio Emilia: "Quelli che sono attualmente in dirigenza, non sono uomini di calcio che stimo. Sabato, se io fossi stato la società, avrei portato tutta la squadra in ritiro al Viola Park e domenica mattina avrei deciso con l'allenatore cosa fare, se mandarli a casa o meno. A proposito di Vanoli, deve dimostrare che comanda: ad esempio, Ranieri il capitano non può più fare il capitano. Non può non salutare l'allenatore al cambio, sono queste le decisioni forti che può prendere un tecnico".

Su Goretti: "È giovane, può imparare, ma deve prendere anche lui decisioni drastiche come dice in conferenza stampa. A partire dal capitano. Inoltre, per me alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Sento parlare di gente che rivuole Prandelli, Antognoni, Galli... ma alla proprietà attuale non interessa nulla. Questa è la verità. Sarebbe l'ora di contestare civilmente fuori dal Viola Park".