Taibi: "Commisso prenda un dirigente di spessore e a gennaio 7-8 giocatori senza negatività"

Il dirigente della Pistoiese (che ha vinto in trasferta) ed ex portiere Massimo Taibi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola weekend" per parlare della situazione della Fiorentina: "Nei primi minuti mi ero illuso ma poi si è sciolta come la neve al sole e questo è grave, i ragazzi sono fragili e anche le cose facili diventano difficili. Ormai si aspetta il mercato di gennaio per portare linfa nuova con 7-8 giocatori che non siano contaminati da questa negatività dei risultati, per lasciare alle spalle il passato. Nel frattempo il tecnico ora deve trovare qualche spunto per andare avanti ma ad oggi non vedo la luce e mi dispiace molto".

De Gea è in difficoltà? "Quando la situazione è negativa anche il giocatore più importante, che finora era stato il migliore, entra in questo mood negativo. La cosa grave è che sul suo errore la squadra si è sciolta. Ma ecco è la negatività della squadra a trascianre tutti".

Vanoli non ha inciso, che può fare ora la società? "Ha perso due personaggi importanti come Barone e Pradè, Goretti è uno dei ds più giovani e finora ha lavorato con Pradè; se fossi Commisso cercherei un direttore generale o tecnico, un dirigente o manager di spessore e arrivare a gennaio per poi ribaltare la squadra fortissima ma ormai entrata in un mood negativo. Già è successo alla Fiorentina in passato, che però sbracò dopo il mercato. Ora invece la puoi ribaltare con giocatori che portino positività nello spogliatoio e nell'ambiente, con testa e linfa e libera da un vittimismo che subentra nel subincoscio"