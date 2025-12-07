Radio FirenzeViola sempre in diretta, ora "Viola Weekend" poi "Domenica Viola"

Anche oggi, domenica 7 dicembre, così come domani giorno dell'Immacolata dalle 8 alle 13, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. In onda ora "Viola Weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola che, con ospiti e opinionisti di Rfv, vi terranno compagnia alle ore 18:00 per commentare la sconfitta con il Sassuolo e il difficile momento della Fiorentina. A chiudere la giornata alle ore 18:00 ci sarà "Domenica Viola" con i giudizi senza filtri di Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

