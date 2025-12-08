Radio FirenzeViola, in diretta anche l'8 dicembre: live dalle 8, ecco il programma

Oggi, nella giornata dell’Immacolata concezione, Radio FirenzeViola conferma ancora una volta la propria presenza accanto ai tifosi viola con una diretta che accompagnerà l’intera mattinata. Dalle 8 alle 13 la nostra emittente proporrà un palinsesto speciale pensato per offrire informazione, approfondimenti e voce alla comunità viola anche in un giorno festivo e in un momento di difficoltà come quello che sta vivendo la Fiorentina.

Si partirà alle 8 con la rassegna stampa curata da Pietro Lazzerini, un’ora dedicata alle notizie principali sul mondo della Fiorentina e del calcio in generale grazie ai quotidiani in edicola. A seguire, dalle 9 alle 11, spazio a “Chi si compra”, il programma condotto da Lazzerini insieme a Francesco Benvenuti, che analizzerà movimenti di mercato, idee, scenari e tutte le discussioni che animano il periodo di trattative.

La mattinata si chiuderà dalle 11 alle 13 con una versione anticipata di “Palla al centro”, affidata a Tommaso Loreto e Luca Calamai, che offriranno commenti, riflessioni e un quadro completo della situazione in casa viola. Anche l’8 dicembre Radio FirenzeViola sarà quindi in diretta per non lasciare soli i propri ascoltatori, ribadendo la propria vicinanza e il proprio impegno verso tutti i tifosi.