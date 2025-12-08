RFV Di Gennaro critico: "La Fiorentina è un malato cronico. L'unica che non reagisce"

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista, sulle frequenze di Radio FirenzeViola - nel corso di "Chi si compra?" - ha dato il suo tagliente parere sulle enormi difficoltà attuali della Fiorentina. A partire dall'imminente scontro diretto col Verona, che arriva al match in modo diverso rispetto ai viola: "Il Verona si è ripreso, ma anche quando perdeva con le big dimostrava di essere squadra. Tant'è che si è ripreso ed è consapevole dei propri limiti, mentre la Fiorentina è un malato cronico. Vanoli deve per davvero prendere decisioni drastiche, loro si dimostrano uniti ma poi vanno in campo e fanno partite sconcertanti. Non so veramente da dove si possa ripartire: non c'è società, il patron nemmeno, i calciatori hanno paura".

Com'è possibile che chi come De Gea, che ha fatto la Champions, non abbia un moto d'orgoglio in una circostanza del genere?

"In questo spogliatoio non so se c'è qualcuno in grado di prendere in mano la situazione. Si vedono sempre le stesse scene, questo è il problema più grande. La situazione è di una gravità assoluta e trovare rimedi mi sembra davvero dura. Non c'è reazione e questa è la cosa peggiore, le altre squadre lottano e sanno qual è il loro percorso, la Fiorentina è l'unica che non lo fa. Manca proprio la fame, quella che hanno Pisa, Verona e le altre squadre".