RFV Petrone: "Vanoli passi ad un modulo offensivo e testi il carattere dei giocatori anche con la panchina"

L'allenatore Mario Petrone è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" : "Non bello ma vedi il carattere di Mandragora e Gudmundsson lo ha lasciato tirare e ha segnato, ma qui mancano i gol degli attaccanti e poi servirebbe l'intervento del presidente. La Fiorentina ora ha delle partite importantissime e scontri diretti a partire da quello con il Verona. Vincere domanica darebbe input per fare bene le altre del girone di andata".

Tra le soluzioni anche mettere qualche big in panchina? "Secondo me Vanoli lo farà, per scuoterli e per testare il carattere dei giocatori. Lo spogliatoio è fatto di uomini. Vanoli lo sta dicendo che vuole vedere uomini, anche alla luce del mercato, devono aver capito la lezione e la capacità di tirare fuori gli artigli. Ora però devono fare quadrato e se il tecnico vede giocatori che non riescono a sterzare deve prendere provvedimenti. E poi devono affrontare le partite con maggior spensieratezza, altrimenti non vinci".

Colpa del mercato che non dà alternative per il modulo? "Dal punto di vista tecnico e tattico sul mercato in estate si sarà seguita la linea di Pioli, per un gioco col trequartista e senza esterni, erano scelte mirate ma con il senno di poi manca un uomo che salti l'uomo sugli esterni. Credo però che bisogna cambiare mentalità e fare un calcio offensivo, io ci proverei. Da qua a gennaio devi valutare l'organico a 360° e non dargli un assetto offensivo non darebbe all'allenatore il metro di giudizio giusto"