Radio FirenzeViola in diretta anche l’8 dicembre: mattinata speciale per i tifosi

Domani, nella giornata dell’Immacolata concezione, Radio FirenzeViola conferma ancora una volta la propria presenza accanto ai tifosi viola con una diretta che accompagnerà l’intera mattinata. Dalle 8 alle 13 la nostra rmittente proporrà un palinsesto speciale pensato per offrire informazione, approfondimenti e voce alla comunità viola anche in un giorno festivo e in un momento di difficoltà come quello che sta vivendo la Fiorentina.

Si partirà alle 8 con la rassegna stampa curata da Pietro Lazzerini, un’ora dedicata alle notizie principali sul mondo della Fiorentina e del calcio in generale grazie ai quotidiani in edicola. A seguire, dalle 9 alle 11, spazio a “Chi si compra”, il programma condotto da Lazzerini insieme a Francesco Benvenuti, che analizzerà movimenti di mercato, idee, scenari e tutte le discussioni che animano il periodo di trattative.

La mattinata si chiuderà dalle 11 alle 13 con una versione anticipata di “Palla al centro”, affidata a Tommaso Loreto e Luca Calamai, che offriranno commenti, riflessioni e un quadro completo della situazione in casa viola. Anche l’8 dicembre Radio FirenzeViola sarà quindi in diretta per non lasciare soli i propri ascoltatori, ribadendo la propria vicinanza e il proprio impegno verso tutti i tifosi.