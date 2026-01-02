Radio FirenzeViola, adesso è il turno di "Viola amore mio"
FirenzeViola.it
Prosegue il primo palinsesto del 2026 di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. In questo momento in onda c'è “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ci sarà "Archivi Polverosi". Alle 17:00 parte invece "Garrisca al Vento" con Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Amdrea Bevilacqua. Alle 19:00 poi si prosegue con "Ganzamente in Viola", mentre dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà il "Brivido Viola". Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Radio FirenzeViola
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
