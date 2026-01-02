RFV Massimo Orlando: "Solomon porta assist, si va verso il 4-2-3-1"

vedi letture

Così l'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, durante "Viola amore mio" a Radio FirenzeViola su Manor Solomon: "L'abbiamo visto poco, ha delle qualità, è un giocatore estroso anche se un po' falcidiato dagli infortuni. Credo sia uno dei tanti giocatori che dovranno arrivare a Firenze. Mi sembra chiaro che si vada anche verso un cambio di modulo. Pure un giocatore come Luvumbo potrebbe servire tanto alla Fiorentina".

Finalmente un segnale sul mercato.

"Solomon è un uomo assist più che gol. Quindi molto importante perché siamo un po' carenti da questo punto di vista. Se Kean torna con la testa giusta, magari un uomo che serve certi assist diventa fondamentale".

Il 4-2-3-1 può essere il modulo giusto?

"Assolutamente sì e credo che si vada verso quella scelta. E' stato preso Solomon, poi se rimane Gudmundsson e viene acquistato un altro esterno a maggior ragione".

Lo farebbe lo scambio Mandragora-Casadei?

"Casadei mi piace molto, Mandragora però ha fatto bene. Tutto dipende dal colloqui che avrà Paratici con i giocatori, lì ci dovrà essere una decisione finale per ogni calciatore. Poi puoi fare tutti gli scambi del mondo che vuoi. Mandragora sembra che nello spogliatoio qualche problemino lo abbia creato, però nei fatti, specialmente lo scorso anno, è quello che ha fatto meglio di tutti in mezzo al campo".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!