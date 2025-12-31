Dalle 21 lo speciale di Radio Firenzeviola per rivivere i migliori momenti del 2025

Oggi alle 18:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Non solo Radio Firenzeviola non si fermerà neanche oggi, per l'ultimo giorno dell'anno, e vi offrirà un ampio palinsesto per commentare l'attualità di casa Fiorentina, ma ha preparato anche uno speciale per rivivere i migliori momenti in radio del 2025. Un'ora di Best of a cura di Tommaso Loreto che andrà in onda stasera dalle 21 alle 22, per salutare insieme l'anno che sta giungendo al termine alla nostra maniera. Lo speciale "Un anno di RFV" verrà riproposto anche domani, 1° gennaio 2026, con i racconti tramite le voci della radio di 365 giorni pieni di emozioni.

