Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Chi si compra?"

Prosegue il primo palinsesto del 2026 di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. In questo momento in onda c'è "Chi si Compra" con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ci sarà "Archivi Polverosi". Alle 17:00 parte invece "Garrisca al Vento" con Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Amdrea Bevilacqua. Alle 19:00 poi si prosegue con "Ganzamente in Viola", mentre dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà il "Brivido Viola". Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

