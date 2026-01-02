RFV Gotta: "Solomon elettrizzante. Vi spiego cosa non è andato in Premier"

Il giornalista Roberto Gotta, esperto di calcio inglese, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola di Manor Solomon: "Se lui sta bene è un giocatore elettrizzante. Palla al piede ha lo scatto breve, bruciante, sa passarsi rapidamente la palla tra i piedi. Vince tanti uno contro uno. In un calcio con atteggiamenti difensivi diffusi, queste cose possono servire. Parte in genere da sinistra, usa il destro".

Può fare anche il trequartista?

"Allo Shakhtar nel 4-2-3-1 era bravo perché pur tendendo ad andare verso destra ha un'opzione in più al centro della trequarti. Non è proprio il suo ruolo ideale, gli piace tagliare. E' bravo nei cross, negli assist".

Perché non si è imposto in Premier?

"Può esserci una non eccessiva inclinazione alla difesa. Dal suo lato c'era sempre poca copertura, e questo costringeva il terzino sinistro a un super lavoro. Può darsi che in una Premier League molto fisica possa aver pesato questa sua riluttanza ad essere costantemente impegnato in difesa. Al Tottenham c'era chi era più continuo di lui".

