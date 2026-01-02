Radio FirenzeViola, la prima programmazione del 2026: in diretta dalle 7

vedi letture

Inizia il primo palinsesto del 2026 di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannatasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è Polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ci sarà "Archivi Polverosi". Alle 17:00 parte invece "Garrisca al Vento" con Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Amdrea Bevilacqua. Alle 19:00 poi si prosegue con "Ganzamente in Viola", mentre dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà il "Brivido Viola". Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!