Il CNB di Luca Calamai: "Paratici a tutto campo: Solomon ok. Ma servono 4 colpi più forti"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così l'arrivo alla Fiorentina di Manor Solomon: "È arrivato il primo acquisto firmato Paratici. Questo spazza via tutti i dubbi e le perplessità che anche io stavo iniziando ad avere sull'arrivo del nuovo direttore dell'area sportiva.

Si è anche avuta la conferma che Paratici andrà a pescare a tutto campo e questa è una novità positiva e importante visto che eravamo abituati a pescare sempre nell'orto di casa. Ora però speriamo che i prossimi acquisti, che secondo me saranno almeno quattro, siano addirittura più forti, perché la Fiorentina ha veramente bisogno sul mercato di qualcosa di speciale".