Il CNB di Luca Calamai: "Paratici a tutto campo: Solomon ok. Ma servono 4 colpi più forti"
Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così l'arrivo alla Fiorentina di Manor Solomon: "È arrivato il primo acquisto firmato Paratici. Questo spazza via tutti i dubbi e le perplessità che anche io stavo iniziando ad avere sull'arrivo del nuovo direttore dell'area sportiva.
Si è anche avuta la conferma che Paratici andrà a pescare a tutto campo e questa è una novità positiva e importante visto che eravamo abituati a pescare sempre nell'orto di casa. Ora però speriamo che i prossimi acquisti, che secondo me saranno almeno quattro, siano addirittura più forti, perché la Fiorentina ha veramente bisogno sul mercato di qualcosa di speciale".
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
